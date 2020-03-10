Погода в Україні: метеорологи зафіксували вже сім температурних рекордів. Фото: Arts.in.ua

https://racurs.ua/ua/n134932-anomalno-tepla-vesna-meteorology-zafiksuvaly-vje-sim-temperaturnyh-rekordiv-u-kyievi.html

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Погода в Україні продовжує дивувати температурними рекордами. Весна цьогоріч почалася надзвичайно теплими днями.

Ніч на 8 березня в Києві була аномально теплою, про це свідчать спостереження метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського. Так, стовпчик термометру в ніч на Міжнародний жіночий день не опустився нижче +7°С, а це на 2,2°С вище, ніж у рекордному 1906 році.

Ніч на вівторок, 10 березня, в столиці була найтеплішою за 140 років. Під ранок температура не опустилася нижче позначки +6,8°С і перевищила попередній зафіксований максимум для цієї ночі 1914 року на 1,3°С.

Спеціалісти стверджують, що температура першої декади березня 2020 року перевищує норму на 9,5°С. Температура першого весняного місяця відповідає кліматичній нормі для України першої декади квітня.

Загалом метеорологи обсерваторії зафіксували у березні вже сім температурних рекордів — початок весни виявився надзвичайно теплим як для наших широт.

Нагадаємо, що 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію синоптичних спостережень із 1881 року. Середня температура повітря в Києві торік сягнула 10,6°С, що на 2,9°С вище за норму, яка дорівнює 7,7°С. За даними метеорологів, загалом упродовж 2019 року температурні рекорди в Україні було побито понад 30 разів.

Середня температура повітря в столиці за останні 139 років підвищилася приблизно на 3 °C, що значно більше, ніж загалом на Землі. Спеціалісти зазначають, що температура повітря в Києві стала приблизно такою, якою була наприкінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як була в той час у Бухаресті.