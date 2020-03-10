Коллекторы выбивали долги у судей, парализовав работу суда в Днепропетровской области

Коллекторы выбивали долги у судей. Фото: АиФ

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Коллекторы могут выбивать долги не только у рядовых граждан, но и у судей. Работники Царичанского районного суда Днепропетровской области подверглись «массированной атаке» коллекторов, которые буквально парализовали работу государственного учреждения.

Судья Ольга Гудым сообщила, что 5 марта с 10.00 до 13.20 неизвестные лица совершали поочередные и одновременные телефонные звонки на стационарные номера и личные мобильные телефоны работников суда с требованием возвращения долга финансовому учреждению, сообщает Судебная власть Украины.

По словам Гудым, данные звонки были безосновательными, так как о существование такого долга работникам суда было неизвестно.

Коллекторы требовали возвращения долга в сумме 20 тыс. грн помощником судьи. При этом, неизвестные лица были хорошо осведомлены о телефонных номерах судей, местах их жительства, составе семьи, а также о наличии имущества.

Гудим обратилась по данному поводу в Нацполицию с просьбой установить личности людей, которые беспокоили по телефону работников суда, провести мероприятия по защите персональных данных работников суда, а также привлечь виновных к ответственности.

По мнению судьи, действия неизвестных лиц носят признаки преступлений, предусмотренных ст. 182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 189 УК Украины (вымогательство), ст. 355 УК Украины (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств).

Гудым считает, что действия коллекторов являются вмешательством в ее деятельность по осуществлению правосудия, что является нарушением принципа самостоятельности и независимости судьи.

Судья оповестила об указанных обстоятельствах Высший совет правосудия и Офис генпрокурора для надлежащего реагирования, установления и привлечения к ответственности виновных лиц, а также принятия мер по закрытию персональных конфиденциальных данных работников суда.