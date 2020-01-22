Революция достоинства: шесть лет назад погибли первые Герои Небесной сотни, фото — НВ

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Шесть лет назад, 22 января 2014 года, в Киеве на Майдане погибли первые герои Революции достоинства — Юрий Вербицкий, Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.

Они стали первыми жертвами мирного до тех пор противостояния власти и народа. После столкновений на улице Грушевского 19 января автомобили «скорой помощи» часто курсировали между Европейской площадью и больницами. Активистов били, а 22 января «Беркут» применил еще и огнестрельное оружие.

Утром от пули погиб 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровской области, впоследствии выстрел в сердце унес жизнь 25-летнего Михаила Жизневский, белоруса, который последние годы своей жизни жил в Украине.

В тот же день тяжелое ранение получил Роман Сеник из Львовщины, который умер 25 января. В пригороде Киева нашли тело похищенного ранее и замученного ученого из Львова Юрия Вербицкого.

Юрий Вербицкий

Сейсмологу Вербицкому было 50 лет, он имел ученую степень кандидата наук. Был также известным во Львове альпинистом. После начала протестов на Майдане взял отпуск за свой счет и в середине января приехал в Киев. На Майдане обычно дежурил ночью, старался не участвовать в схватках, а наладить контакт с оппонентами.

21 января он попал под обстрел резиновыми пулями на улице Грушевского. Одна из них попала в глаз и Юрия увезли в Александровскую больницу. В тот же день его вместе с Игорем Луценко, который привез Вербицкого в медучреждение, похитили.

Похитителей было около десяти человек. Они появились уже через несколько минут после прибытия в больницу. Луценко и Вербицкого бросили в черный микроавтобус и увезли в лес.

Похитители выполняли указание тогдашнего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который приказал ловить «горлопанов», вывозить их на несколько часов в лес, бить и доставлять в милицию. Вероятно, произошел эксцесс исполнителя и палачи активистов поломали кости Вербицкому. Они не стали везти Юрия и Игоря в милицию, а выбросили своих жертв в лесу в разных местах.

22 января тело Вербицкого со следами пыток нашли в лесопосадке в окрестностях села Гнедын Бориспольского района. Официальная причина его смерти — переохлаждение.

В Бориспольском районном суде судят одного из участников похищения — остальные давно находятся за границей. Но за шесть лет следствие так и не смогло установить фамилии милиционеров, которые следили за Вербицким и Луценко и передали их в руки бандитов.

Михаил Жизневский

Жизневский не дожил четыре дня до своего 26-летия. Он был гражданином Беларуси, уроженцем Гомеля. Учился в училище по специальности слесарь. Увлекался историей, мифологией, занимался страйкболом и восточными единоборствами.

Из-за политических проблем выехал из Беларуси и жил в Украине — в Донецке, Кривом Роге, Киеве. В последние несколько лет снимал жилье в Белой Церкви Киевской области, сотрудничал с УНА-УНСО.

На Евромайдан приехал в первые дни протестов, участвовал в охране. В 9.00 22 января во время штурма на Грушевского возле стадиона «Динамо» пуля попала ему в сердце.

После панихиды 26 января тело Жизневского пронесли по улицам Владимирской, Богдана Хмельницкого и по Крещатику мимо Майдана Независимости к баррикадам на улице Грушевского, где он погиб. Жизневского похоронили в селе Стяг Працы Гомельского района. Осенью 2014 года в центре Киева ему установили памятник.

Сергей Нигоян

20-летний Сергей Нигоян был гражданином Украины армянского происхождения. Родился и жил в селе Березноватовка Солонянского района Днепропетровской области. Семья Нигояна переехала в Украину из Нагорного Карабаха, спасаясь от войны.

Сергей учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания, занимался легкой атлетикой и восточными единоборствами. На Майдан приехал еще в декабре 2013 года, был охранником.

Около 6.00 22 января он получил три огнестрельных ранения свинцовой картечью: в шею, голову и грудь. Тогда певец Святослав Вакарчук прокомментировал смерть Нигояна так: «Когда-то армянин Параджанов снял фильм, который стал символом украинцев. Сегодня армянин Нигоян отдал жизнь, став символом Украины».