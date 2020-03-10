Стали відомі лідери серед партій за річними витратами. Фото: zhitomir.info

https://racurs.ua/ua/n134939-sluga-narodu-ta-rpl-staly-lideramy-sered-partiy-za-richnymy-vytratamy-kvu.html

Ракурс

Радикальна партія Олега Ляшка та «Слуга народу» стали лідерами серед політичних партій за витратами у 2019 році.

РПЛ впродовж минулого року витратила на статутну діяльність 493 млн грн, а «Слуга народу» — 479 млн грн. Дані на основі фінансових звітів партій, поданих до НАЗК, проаналізував Комітет виборців України. Про це 10 березня повідомляється на сторінці КВУ у Facebook.

На третьому місце розташувалося Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Минулоріч партія витратила 375 млн грн. Четверту сходинку посіла Європейська солідарність", політсила Петра Порошенка витратила 270 млн грн. Партія «Голос», яку заснував співак Святослав Вакарчук, витратила 255 млн грн.

Витрати «Опозиційного блоку» в 2019 році склали 179 млн грн, а «Української стратегії Гройсмана» — 117 млн грн. Партія «Свобода» минулий рік завершила з витратами на суму 100 млн грн.

Найменше коштів у 2019 році витратили «Сила і честь» та «Партія Шарія» — 35 млн грн та 9 млн грн відповідно. Загалом українські політичні сили витратили в 2019 році близько 2,5 млрд грн. На оплату парламентської та президентської виборчих кампаній пішло 63% витрат.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що успіх на виборах потребує серйозних фінансових вливань і фінансовий звіт «Слуги Народу» це підтверджує.

Організація виборів потребує значних коштів і жодна партія не може повністю покладатися лише на роботу власних волонтерів, підтримку віртуальних інтернет-команд чи залучення громадян на низовому рівні. Українські вибори все ще залишаються надзвичайно дорогими, — заявив Кошель.

Нагадаємо, в КВУ підрахували, що Верховна Рада IX скликання прийняла за перші півроку своєї роботи 155 законів, тоді як парламент попереднього скликання за аналогічний період — 173.