В «Борисполе» у пассажира заподозрили коронавирус. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n134997-v-borispol-priletel-samolet-iz-oae-u-odnogo-passajira-zapodozrili-koronavirus-smi-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Украине могут диагностировать еще у одного человека. В столичный аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), на борту которого находится человек с подозрением на коронавирус.

Самолет авиакомпании Fly Dubai под номером 727 приземлился около 13.30. Туда сразу вызвали медсотрудников. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что точная причина, в связи с чем вызывали врачей, неизвестна. Также не сообщается, по каким признакам специалисты сделали вывод, что на борту находится зараженный человек.

Пассажиров самолета некоторое время не выпускали из судна. Позже их отпустили домой, для их прохода открыли ворота аэропорта.

Напомним, в Киеве из-за карантина отменят занятия в учебных заведениях всех форм собственности, прекратят сеансы в кино и театрах, отменят развлекательные мероприятия и другие события с массовым скоплением людей. Детсады закроют, дети в школах и студенты в вузах перейдут на дистанционное обучение.