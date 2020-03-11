Цена на нефть продолжает падение

Цена на нефть продолжила падение. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

Цена на нефть после небольшого роста котировок сегодняшним утром развернулась и опять продолжила падение. Обвал цен спровоцировало заявление Саудовской Аравии о планах увеличить объемы добычи с 1 апреля 2020 года.

Ранее Саудовская Аравия планировала добывать 12 млн баррелей нефти в сутки, но сегодня данный объем решила увеличить до 13 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

По состоянию на 15.40 нефть марки Brent подешевела на 3,73% и ее цена составила 35,83 долл. за баррель, хотя сегодня утром она превышала 39 долл. Нефть марки WTI стоит 33,03 долл., падение составило 3,9%.

Падение цен на нефть началось в понедельник. Стоимость одного барреля нефти марки Brent опустилась ниже 30 долл. Во вторник стоимость «черного золота» частично восстановилась.

Аналитики отмечают, что стратегия шока, которую применила Саудовская Аравия, отразиться серьезными убытками для всех производителей нефти. Это делается для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров и договориться об объемах добычи.

Минэнерго США со своей стороны понизило прогноз по цене на нефть марки Brent на 2020 год до 43,3 долл. за баррель, хотя изначально планировалась цена на уровне 61,25 долл. На 2021 год прогноз составлял 67,53 долл., но был понижен до 55,36 долл. за баррель.

Как известно, 6 марта состоялись переговоры стран-участниц соглашения ОПЭК+ и стороны не смогли согласовать новые параметры сделки.