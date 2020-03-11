Взрыв в России прогремел в воинской части: четверо пострадавших

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Взрыв в России прогремел в воинской части. Фото: Politeka
Взрыв в России прогремел в воинской части: четверо пострадавшихhttps://racurs.ua/n134999-vzryv-v-rossii-progremel-v-voinskoy-chasti-chetvero-postradavshih.htmlРакурс
В России четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва в воинской части в Луховицах в Подмосковье.
Среди пострадавших — трое контрактников и один срочник. Военнослужащие были отправлены в местную больницу. У одного из них диагностированы взрывные травмы, он в тяжелом состоянии, у остальных — ссадины. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа РФ.
Одна из предварительных версий случившегося — взрыв баллона с бытовым газом, который произошел в гараже.
На месте происшествия работает военная прокуратура, устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия.
Напомним, в январе в России произошел взрыв на заводе по переработке нефти в Ухте, в результате чего пострадал один человек.
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