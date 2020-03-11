Таран о реформировании армии: Кто хочет мира, пусть готовится к войне

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Министр обороны Андрей Таран, рассказывая о приоритетах в работе подконтрольного ему ведомства, вспомнил латинское крылатое выражение Si vis pacem, para bellum («Кто хочет мира, пусть готовится к войне») и заявил, что обеспечение высокой обороноспособности Украины предусматривает создание разветвленной системы территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто хочет мира, пусть готовится к войне… У нас война уже идет. Поэтому все направления деятельности усложняются необходимостью проведения реформ в условиях вооруженного противостояния. Тем не менее, работа по реформированию армии крайне необходима государству, если мы хотим, чтобы в Украине снова воцарил мир, — отметил Таран.

По его мнению, Вооруженные силы нуждаются в модернизации и переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Кроме этого, министр заявил, что необходимо разработать продуманную программу развития вооружений, которая заменит «бессистемную закупку для латания старых дыр».

Обеспечение высокой обороноспособности Украины предусматривает создание разветвленной системы теробороны. Это задача не только для Минобороны или Генштаба, а и для всей системы национальной безопасности, — резюмировал глава профильного министерства.

Напомним, сегодня Андрей Таран обозначил приоритеты работы Министерства обороны Украины под его руководством.