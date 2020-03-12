Украина - НАТО: в Минобороны прокомментировали заявление Тарана о недостижимости адаптации ВСУ к стандартам Альянса, фото - "112 Украина"

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Заявление нового главы Минобороны Андрея Тарана о недостижимости адаптации Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО прокомментировала его пресс-секретарь.

В НАТО вступают не отдельно взятые Вооруженные силы, а государства, что объясняется сутью Альянса, поэтому изменения должны касаться всего государства, а не только его сил обороны. Об этом на брифинге 12 марта заявила пресс-секретаря Тарана Светлана Павловская.

Вчера Таран на представлении в Минобороны рассказал, что «вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель — максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Североатлантического альянса».

Павловская сегодня объяснила, что для достижения «взаимодействия между силами обороны Украины и государствами-членами НАТО» в министерстве работает управление стандартизации, кодификации и каталогизации.

Павловская рассказала, что ни одна страна из 29 государств-членов НАТО не имплементировала все действующие сегодня стандарты Альянса. В 2020 году между Украиной и НАТО должны определяться новые цели партнерства. Спикер Минобороны объяснила, что визит делегации из Брюсселя пока не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран вчера во время заявил, что ВСУ нуждаются в модернизации и переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Министр считает, что необходимо разработать продуманную программу развития вооружений, которая заменит «бессистемную закупку для латания старых дыр».