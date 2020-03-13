Гривна снова продолжила дешеветь. Фото: flickr.com

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Ракурс

Национальный банк Украины 13 марта установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро.

Цена украинской денежной единицы сегодня снизилась. Доллар в последний рабочий день недели несколько вырос по сравнению с предыдущим банковским днем — 25 грн. 85 коп. Сейчас 1 евро стоит 29 грн 5 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на веб-странице НБУ.

Относительно польского злотого, то он сегодня стоит 6 грн 66 коп. Российский рубль подешевел и составляет 0,35 грн.

В НБУ отметили, что 12 марта снова продавали валюту для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников финансового рынка из-за распространения по миру коронавируса. Вчера реализовали более 220 млн долл. Финансовый регулятор уверяет, что такие действия поддержали котировки на рынке на уровне 25,8−26,0 грн за 1 долл.

Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а лишь сглаживать чрезмерные колебания, — заявили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины 12 марта снизил учетную ставку. С сегодняшнего дня учетная ставка составит 10% годовых, именно под такой процент НБУ может рефинансировать и кредитовать коммерческие банки. Финансовый регулятор заявил, что причина такого решения — инфляционное давление исчерпывается быстрее, чем ожидали в банке.