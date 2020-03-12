Национальный банк на фоне валютных интервенций снова снизил учетную ставку, фото - НБУ

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Учетная ставка Нацбанка снова снизилась. Такое решение приняло правление Национального банка. С 13 марта учетная ставка составит 10% годовых, именно под такой процент НБУ может рефинансировать и кредитовать коммерческие банки.

При этом 31 января НБУ снизил значение инструмента, с помощью которого он регулирует денежный рынок, с 13,5% до 11%.

Причина очередного понижения ставки — инфляционное давление исчерпывается быстрее, чем ожидал Национальный банк.

В НБУ объяснили, что с продолжают прогнозировать смягчение монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон 5% +/- 1% и поддержать экономический рост в Украине в условиях охлаждения мировой экономики. В январе аналитики НБУ предполагали, что инфляция составит 4,8% на конец 2020 года, но обещали пересмотреть показатель в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий.

В НБУ прокомментировали и распространение коронавирусной инфекции. Регулятор считает, что сейчас этот фактор не имеет существенного влияния на украинскую экономику: экспорт продолжает расти, а цены на импорт (прежде всего на энергоносители) снижаются быстрее, чем на экспорт.

Впрочем, в регуляторе напоминают, что на состоянии финансов еще не сказались такие негативные последствия распространения коронавируса в мире: охлаждение мировой экономики, смягчение монетарной политики и карантинные мероприятия.

Ключевым моментом для стабильности в стране в НБУ считают продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку заключение новой программы с фондом уменьшит уязвимость экономики в периоды пиковых выплат по госдолгу.

Национальный банк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу этого года. В следующий раз правление НБУ по вопросам монетарной политики соберется 23 апреля.

Еще в сентябре 2019 года в Национальном банке заявляли, что будут медленно снижать учетную ставку, потому что «экономика не готова к резкому снижению».

Для укрепления гривни НБУ 11 марта продал примерно 350 млн долл. Руководство банка утверждает, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных «нервными настроениями».