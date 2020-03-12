Національний банк на тлі валютних інтервенцій знову знизив облікову ставку, фото — НБУ

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Облікова ставка Нацбанку знову знизилася. Таке рішення сьогодні ухвалило правління Національного банку. Із 13 березня облікова ставка становитиме 10% річних, саме під такий відсоток НБУ може рефінансувати і кредитувати комерційні банки.

При цьому 31 січня НБУ знизив значення інструменту, за допомогою якого він регулює грошовий ринок, із 13,5% до 11%.

Причина чергового пониження ставки — інфляційний тиск вичерпується швидше, ніж очікував Національний банк.

В НБУ пояснили, що з продовжують прогнозоване пом’якшення монетарної політики, аби повернути інфляцію в цільовий діапазон 5% +/- 1% і підтримати економічне зростання в Україні в умовах охолодження світової економіки. У січні аналітики НБУ припускали, що інфляція складе 4,8% на кінець 2020 року, але обіцяли перегляд показника у квітні залежно від подальшого розвитку подій.

В НБУ прокоментували й поширення коронавірусної інфекції. Регулятор вважає, що наразі цей чинник не має істотного впливу на українську економіку: експорт продовжує зростати, а ціни на імпорт (насамперед на енергоносії) знижуються швидше, ніж на експорт.

Втім, у регуляторі нагадують, що на стані фінансів ще не позначилися такі негативні наслідки поширення коронавірусу у світі: охолодження світової економіки, пом’якшення монетарної політики і карантинні заходи.

Ключовим моментом для стабільності в країні в НБУ вважають продовження співпраці з Міжнародних валютним фондом, оскільки укладення нової програми з фондом зменшить вразливість економіки в періоди пікових виплат за держборгом.

Як і раніше, Національний банк очікує зниження облікової ставки до 7% до кінця цього року. Наступного разу правління НБУ з питань монетарної політики збереться 23 квітня.

Ще у вересні 2019 року у Національному банку заявляли, що будуть повільно знижувати облікову ставку, бо «економіка не готова до різкого зниження».

Для укріплення гривні НБУ 11 березня продав приблизно 350 млн дол. Керівництво банку переконує, що має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених «нервовими настроями».