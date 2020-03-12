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Ракурс
Стрілянина в школі. Фото: RT

У Росії підліток влаштував стрілянину в школі: є поранені

12 бер 2020, 15:09
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Стрілянина в Росії сталася у школі міста Свободний Амурської області, внаслідок чого поранення дістали двоє учнів 6 і 8 класів.

Вогонь із пневматичної зброї у приміщенні навчального закладу відкрив старшокласник, повідомляють у прес-центрі регіонального відділення Міністерства внутрішніх справ РФ.

За інформацією поліцейських, 18-річному учню цієї школи вже обрано запобіжний захід процесуального примусу — зобов’язання про явку до правоохоронних органів за першим викликом.

За фактом стрілянини у російській школі відкрито кримінальну справу відповідно до ст. 213 КК РФ (хуліганство). Поліція встановлює причини й обставини надзвичайної події.

Раніше «Ракурс» писав, що 11 березня в Росії на уроці хімії вибухнула колба, внаслідок чого дістали поранення п’ятеро дітей і дорослий.

Джерело: Ракурс


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