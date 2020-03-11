У Росії під час уроку хімії вибухнула колба. Фото: Навігатор.

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Ракурс

У Пермському університеті в Росії внаслідок розриву хімічної колби постраждали п’ятеро дітей і студент

У Росії в Пермському університеті на занятті з хімії вибухнула колба. Внаслідок цього постраждали шестеро присутніх під час хімічного експерименту, п’ятеро з них — діти.

Проводив урок для дітей 11−12 років, які прийшли в університет на заняття гуртка з хімії, 21-річний студент. Хлопець демонстрував школярам реакції взаємодії води і рідкого азоту, пише «РБК-Пермь».

Внаслідок взаємодії речовин колба не витримала тиску і вибухнула. Її осколки розлетілися по приміщенню. Місцеві медики повідомили, що 21-річний хлопець отримав різану рану плеча, його госпіталізували. Також були госпіталізовані 11-річні хлопчик і дівчинка. У дівчинки була різана рана чола, у хлопчика — лівої щоки і носа. Троє дітей із незначними саднами відмовилися від госпіталізації. За попередніми висновками лікарів, діти зазнали ушкоджень легкого ступеня.

Опіків у постраждалих немає, очі та слизова не пошкоджені. На місці події працює комісія з розслідування нещасних випадків, прокоментували ситуацію у прес-службі Пермського педуніверситету.

При цьому представники університету стверджують, що колба не вибухнула, а тріснула. Спеціальна комісія вивчає всі можливі причини події, у тому числі дефект колби.

Раніше «Ракурс» писав, що сьогодні в Росії пролунав вибух у військовій частині, внаслідок якого постраждали четверо солдатів.