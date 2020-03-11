В России во время урока химии взорвалась колба. Фото: Навигатор.

https://racurs.ua/n135012-v-rossii-vo-vremya-uroka-himii-vzorvalas-kolba-postradali-pyatero-detey-i-student.html

Ракурс

В России в Пермском университете на занятии по химии взорвалась колба. В результате пострадали шесть присутствующих во время химического эксперимента, пятеро из них — дети.

Проводил урок для детей 11−12 лет, которые пришли в университет на занятия кружка по химии, 21-летний студент. Парень демонстрировал школьникам реакции взаимодействия воды и жидкого азота, пишет «РБК-Пермь».

Вследствие взаимодействия веществ колба не выдержала давления и взорвалась. Ее осколки разлетелись по помещению. Местные медики сообщили, что 21-летний парень получил резаную рану плеча, его госпитализировали. Также были госпитализированы 11-летние мальчик и девочка. У девочки была резаная рана лба, у мальчика — левой щеки и носа. Три ребенка с незначительными ссадинами отказались от госпитализации. По предварительным выводам врачей, дети получили повреждения легкой степени.

Ожогов у пострадавших нет, глаза и слизистая не повреждены. На месте происшествия работает комиссия по расследованию несчастных случаев, прокомментировали ситуацию в пресс-службе Пермского педуниверситета.

При этом представители вуза утверждают, что колба не взорвалась, а треснула. Специальная комиссия изучает все возможные причины происшествия, в том числе дефект колбы.

Ранее «Ракурс» писал, что сегодня в России прогремел взрыв в воинской части, в результате которого пострадали четыре солдата.