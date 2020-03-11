Конституционный суд Украины. Фото: День

https://racurs.ua/n135013-sudebnaya-reforma-zelenskogo-priznana-ksu-chastichno-nekonstitucionnoy-smi.html

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Судебная реформа в Украине оказалась под вопросом срыва. Сегодня, 11 марта, Конституционный суд Украины признал, что ряд положений закона № 193-IX, который подавал президент Украины Владимир Зеленский, не отвечают требованиям Конституции Украины.

Данный закон предусматривал сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100 человек, а также прохождение ими повторного квалификационного оценивания для подтверждения занимаемой должности, сообщает Судебно-юридическая газета, ссылаясь на собственные источники.

Также законом Зеленского предполагается создание комиссии по вопросам этики и добропорядочности при Высшем совете правосудия, сокращение уровня судейского вознаграждения для судей Верховного суда, ликвидация и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и другие новшества.

Следует уточнить, что закон № 193-IX вступил в силу 7 ноября 2019 года, а уже 15 ноября Пленум Верховного суда обратился в КСУ относительно соответствия Конституции Украины некоторых его положений.

Рассмотрение данного представления началось в КСУ 16 января 2020 года. Необходимо уточнить, что не все положения данного закона признаны неконституционными.