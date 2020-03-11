Конституційний суд України. Фото: День

https://racurs.ua/ua/n135013-sudova-reforma-zelenskogo-vyznana-ksu-chastkovo-nekonstytuciynou-zmi.html

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Судова реформа в Україні опинилася під загрозою зриву. Сьогодні, 11 березня, Конституційний суд України визнав, що низка положень закону № 193-IX, який подавав президент України Володимир Зеленський, не відповідають вимогам Конституції України.

Даний закон передбачав скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100 осіб, а також проходження ними повторного кваліфікаційного оцінювання для підтвердження займаної посади, повідомляє Судово-юридична газета з посланням на власні джерела.

Також законом Зеленського передбачається створення комісії з питань етики і доброчесності при Вищій раді правосуддя, скорочення рівня суддівської винагороди для суддів Верховного суду, ліквідація і новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та інші нововведення.

Слід уточнити, що закон № 193-IX набрав чинності 7 листопада 2019 року, а вже 15 листопада Пленум Верховного суду звернувся до КСУ щодо відповідності Конституції України деяких його положень.

Розгляд даного подання розпочалося в КСУ 16 січня 2020 року. Необхідно уточнити, що не всі положення цього закону визнані неконституційними.