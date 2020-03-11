Світова криза: Україна готова до спаду і через два-три тижні домовиться із МВФ — Шмигаль, фото — скріншот відео

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Світова криза, до якої нині готується економіка більшості країн світу, не вдарить боляче по Україні. Київ готовий до неї, тим більше, що дуже скоро домовиться із Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Такі оптимістичні сценарії розвитку подій описав на брифінгу у Києві прем'єр Денис Шмигаль. Він вважає, що Україна входить в цю кризу міцнішою, ніж це було у 2008 році.

Ліквідність в банках, є запас по бюджетному курсу, золотовалютним запасам, маємо оптимізм у переговорах із МВФ, — заявив Шмигаль.

Він розповів, що вчора відбулася телефонна розмова із представниками МВФ. Із восьми параматерів, досягнути яких вимагає фонд, виконано шість.

Ми сподіваємося все вирішити в межах двох, максимум трьох тижнів, — запевнив прем'єр.

Він також вважає, що нова фінансова ситуація може створити додаткові можливості для вітчизняних експортерів, зокрема, в агропромисловому комплексі.

З одного боку це кризові речІ, з іншого — додаткові можливості для наших виробників та експортерів. Не буду тішитися і казати, що від кризи ми виграємо, але нині ми готові зустріти фінансову кризу, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що вчора президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg розповів, що Шмигаль і новий міністр фінансів Ігор Уманський готові полетіти у США на переговори із МВФ.