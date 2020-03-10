Угода з МВФ: прем’єр і міністр фінансів полетять у США на переговори з фондом, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n134955-premier-i-ministr-finansiv-letyat-u-ssha-na-peregovory-z-mvf-zelenskyy.html

Ракурс

Україна зацікавлена у продовженні співпраці з МВФ, тому найближчим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Ігор Уманський полетять у США на переговори з МВФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з Bloomberg.

Як передає його прес-служба, Зеленський переконував видання, що Україна виконує взяті на себе зобов’язання. Про конкретну дату візиту Шмигаля та Уманського президент в інтерв’ю не повідомив.

Зеленський вважає, що Київ виконав вже більше, ніж будь-який попередній уряд, і в МВФ це підтверджують.

У нас залишилася земля і банківський закон. Я взяв на себе зобов’язання ухвалити закон про землю й закінчити з банківським законом — ми це зробимо, — заявив Зеленський.

Він переконує, що новий міністр фінансів України Ігор Уманський виступає за якнайшвидше підписання меморандуму з МВФ.

Президент розповів в інтерв’ю, що триває робота над підготовкою законопроекту щодо функціонування банківської системи, який зробить неможливим повернення банків їхнім колишнім власникам.

Потрібно ще трохи часу на узгодження цього законопроекту — запевняє Зеленський і зауважує, що так званий «банківський законопроект» може мати проблеми з точки зору оцінки його конституційності.

Я неодноразово зустрічався з МВФ. Тому юристи все й пропрацьовують, — наводить слова президента його сайт.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що переговори України та Міжнародного валютного фонду щодо нового кредиту затягуються у зв’язку зі зміною уряду. Bloomberg писав, що інвесторів влаштовував уряд Олексія Гончарука, західні партнери також підтримували вже звільненого генерального прокурора Руслана Рябошапку. У МВФ побоюються, що українські олігархи можуть посилити вплив на новий уряд Дениса Шмигаля.