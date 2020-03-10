Премьер и министр финансов летят в США на переговоры с МВФ — Зеленскийhttps://racurs.ua/n134955-premer-i-ministr-finansov-letyat-v-ssha-na-peregovory-s-mvf-zelenskiy.htmlРакурс
Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ, поэтому в ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Игорь Уманский полетят в США на переговоры с МВФ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с Bloomberg.
Как передает его пресс-служба, Зеленский убеждал издание, что Украина выполняет взятые на себя обязательства. О конкретной дате визита Шмыгаля и Уманского президент в интервью не сообщил.
Зеленский считает, что Киев выполнил уже больше, чем предыдуще правительство, и в МВФ это подтверждают.
У нас остались земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем, — заявил Зеленский.
Он утверждает, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ.
Президент рассказал в интервью, что продолжается работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.
Нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта — уверяет Зеленский и замечает, что так называемый «банковский законопроект» может иметь проблемы с точки зрения оценки его конституционности.
Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают, — приводит слова президента его сайт.
Ранее «Ракурс» сообщал, что переговоры Украины и Международного валютного фонда о новом кредите затягиваются в связи со сменой правительства. Bloomberg писал, что инвесторов устраивало правительство Алексея Гончарука, западные партнеры также поддерживали уже уволенного генерального прокурора Руслана Рябошапку. В МВФ опасаются, что украинские олигархи могут усилить влияние на новое правительство Дениса Шмыгаля.