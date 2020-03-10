Соглашение с МВФ: премьер и министр финансов полетят в США на переговоры с фондом, фото — "112 Украина"

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Ракурс

Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ, поэтому в ближайшее время премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Игорь Уманский полетят в США на переговоры с МВФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с Bloomberg.

Как передает его пресс-служба, Зеленский убеждал издание, что Украина выполняет взятые на себя обязательства. О конкретной дате визита Шмыгаля и Уманского президент в интервью не сообщил.

Зеленский считает, что Киев выполнил уже больше, чем предыдуще правительство, и в МВФ это подтверждают.

У нас остались земля и банковский закон. Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом — мы это сделаем, — заявил Зеленский.

Он утверждает, что новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ.

Президент рассказал в интервью, что продолжается работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

Нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта — уверяет Зеленский и замечает, что так называемый «банковский законопроект» может иметь проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают, — приводит слова президента его сайт.

Ранее «Ракурс» сообщал, что переговоры Украины и Международного валютного фонда о новом кредите затягиваются в связи со сменой правительства. Bloomberg писал, что инвесторов устраивало правительство Алексея Гончарука, западные партнеры также поддерживали уже уволенного генерального прокурора Руслана Рябошапку. В МВФ опасаются, что украинские олигархи могут усилить влияние на новое правительство Дениса Шмыгаля.