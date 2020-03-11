Мировой кризис: Украина готова к спаду и через две-три недели договорится с МВФ — Шмыгаль, скриншот видео

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Мировой кризис, к которому сейчас готовится экономика большинства стран мира, не ударит больно по Украине. Киев готов к ней, тем более, что очень скоро договорится с Международным валютным фондом (МВФ).

Такие оптимистичные сценарии развития событий описал на брифинге в Киеве премьер Денис Шмыгаль. Он считает, что Украина входит в этот кризис более сильной, чем было в 2008 году.

Ликвидность в банках, есть запас по бюджетному курсу, золотовалютным запасам, имеем оптимизм в переговорах с МВФ, — заявил Шмыгаль.

Он рассказал, что вчера состоялся телефонный разговор с представителями МВФ. Из восьми параматерив, достичь которых требует фонд, выполнены шесть.

Мы надеемся все решить в пределах двух, максимум трех недель, — заверил премьер.

Он также считает, что новая финансовая ситуация может создать дополнительные возможности для отечественных экспортеров, в частности, в агропромышленном комплексе.

С одной стороны это кризисные вещи, с другой — дополнительные возможности для наших производителей и экспортеров. Не буду радоваться и говорить, что от кризиса мы выиграем, но сейчас мы готовы его встретить, — заявил Шмыгаль.

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg рассказал, что Шмыгаль и новый министр финансов Игорь Уманский готовы улететь в США на переговоры с МВФ.