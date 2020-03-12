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Ракурс
Стрельба в школе. Фото: RT.

В России подросток устроил стрельбу в школе: есть раненые

12 мар 2020, 15:09
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Стрельба в России произошла в школе города Свободный Амурской области, в результате чего ранения получили два ученика 6 и 8 классов.

Огонь из пневматического оружия в помещении учебного заведения открыл старшеклассник, сообщают в пресс-центре регионального отделения Министерства внутренних дел РФ.

По информации полицейских, 18-летнему ученику этой школы уже избрана мера пресечения процессуального принуждения — обязательство о явке в правоохранительные органы по первому вызову.

По факту стрельбы в российской школе возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее «Ракурс» писал, что 11 марта в России на уроке химии взорвалась колба, в результате чего получили ранения пять детей и взрослый.

Источник: Ракурс


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