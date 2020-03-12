В Україні створили нове міністерство. Фото: Zik

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Реінтеграція Донбасу та Криму, які є окупованими Росією територіями України, здійснюватиметься окремим відомством. Кабінет міністрів України створив профільне Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це йдеться в постанові уряду № 212 від 11 березня.

Таким чином в уряді нового прем'єра Дениса Шмигаля вирішили скасувати рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, яке було раніше приєднане до Міністерства у справах ветеранів.

Також два міністерства отримають нові назви: в Україні тепер буде Міністерство у справах ветеранів і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідно, у них тепер і різні напрямки роботи. Мінветеранів займатиметься соціальним захистом ветеранів російсько-української війни, людей, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих активістів Революції гідності та членів їхніх сімей. А Міністерство з питань реінтеграції здійснюватиме державну політику щодо окупованих Росією територій Донбасу та анексованого Криму.

Між тим зазначимо, що сьогоднішня презентація «Національної платформи примирення та єдності» для Донбасу, яку практично потайки вирішив представити радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, завершилася бійкою та затриманнями протестувальників, серед яких були представники полку «Азов», котрі звинуватили нинішню владу в капітуляційній політиці.

Нагадаємо, 4 березня парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів, новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль. Посаду міністра у справах ветеранів зайняв Сергій Бессараб, а віце-прем'єром, міністром із реінтеграції тимчасово окупованих територій призначили Олексія Резнікова.

Зазначимо, об'єднання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб та Міністерства у справах ветеранів відбулося 29 серпня 2019 року. Однак 17 січня цього року президент Володимир Зеленський заявив, що вважає за потрібне розділити деякі міністерства, в тому числі й вищевказане.