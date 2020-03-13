Джастин Трюдо и его жена. Фото: nationalobserver.com

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Ракурс

Новый коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили в организме жены премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо.

Женщина начала чувствовать себя плохо 11 марта, когда вернулась из поездки в Великобританию. Ее уже изолировали на период лечения. Жена премьера сейчас чувствует себя хорошо, принимает все рекомендуемые меры безопасности. Симптомы болезни остаются легкими. Об этом сообщает ВВС.

Хотя я чувствую неудобные симптомы вируса, скоро вернусь на ноги. Мы переживем эту ситуацию вместе. Пожалуйста, распространяйте факты и воспримите свое здоровье серьезно, — отметила жена чиновника.

На домашнем двухнедельном карантине находиться и действующий премьер-министр Джастин Трюдо. Сейчас у него отсутствуют симптомы заболевания, поэтому пока проверять премьера на коронавирус не планируют.

Как сообщает BNONews, китайским коронавирусом инфицированы 136 тыс. 682 человека. Умерли от вируса 4 тыс. 962 человека. Еще 69 тыс. 863 человек выздоровели от опасной болезни. Сейчас в Канаде известно о 109 случаях заражения коронавирусом, один человек умер.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 12 марта известный американский актер Том Хэнкс, который находится в Австралии на съемках кинокартины о Элвиса Пресли, заявил, что он и его жена подхватили коронавирус. Они планируют «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности».