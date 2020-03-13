Джастін Трюдо та його дружина. Фото: nationalobserver.com

https://racurs.ua/ua/n135091-koronavirusom-zarazylasya-drujyna-premiera-kanady-djastina-trudo-karta.html

Ракурс

Новий коронавірус SARS-Cov-2 виявили в організмі дружини прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.

Жінка почала почувати себе зле 11 березня, коли повернулася з поїздки до Великої Британії. Її вже ізолювали на період лікування. Дружина прем'єра наразі почуває себе добре, вживає всі рекомендовані заходи безпеки. Симптоми хвороби залишаються легкими. Про це повідомляє ВВС.

Хоча я відчуваю незручні симптоми вірусу, незабаром повернусь на ноги. Ми переживемо цю ситуацію разом. Будь ласка, поширюйте факти і сприйміть своє здоров’я серйозно, — зазначила дружина високопосадовця.

На домашньому двотижневому карантині перебуватиме і чинний прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Наразі у нього відсутні симптоми захворювання, тому поки перевіряти прем'єра на коронавірус не планують.

Як повідомляє BNONews, китайським коронавірусом інфіковані 136 тис. 682 особи. Померли від вірусу 4 тис. 962 особи. Ще 69 тис. 863 осіб видужали від небезпечної хвороби. Наразі у Канаді відомо про 109 випадків зараження коронавірусом, одна особа померла.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 12 березня відомий американський актор Том Хенкс, який перебуває в Австралії на зйомках кінокартини про Елвіса Преслі, заявив, що він і його дружина підхопили коронавірус. Вони планують «тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства для безпеки».