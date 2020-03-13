Гривня знову продовжила дешевшати. Фото: flickr.com

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Ракурс

Національний банк України 13 березня встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро.

Ціна української грошової одиниці сьогодні знизилася. Долар в останній робочий день тижня дещо зріс у порівнянні з попереднім банківським днем — 25 грн. 85 коп. Наразі 1 євро коштує 29 грн 5 коп. Про це свідчать дані, опубліковані сьогодні на веб-сторінці НБУ.

Щодо польського злотого, то він сьогодні коштує 6 грн 66 коп. Російський рубль подешевшав і становить 0,35 грн.

У НБУ зазначили, що 12 березня знову продавали валюту для згладжування надмірних коливань, спричинених погіршенням настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Вчора реалізували понад 220 млн дол. Фінансовий регулятор запевняє, що такі дії підтримали котирування на ринку на рівні 25,8−26,0 грн за 1 дол.

Національний банк не змінював загальний тренд, який формував ринок, а лише згладжував надмірні коливання, — заявили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України 12 березня знизив облікову ставку. Із сьогоднішнього дня облікова ставка становитиме 10% річних, саме під такий відсоток НБУ може рефінансувати і кредитувати комерційні банки. Фінансовий регулятор заявив, що причина такого рішення — інфляційний тиск вичерпується швидше, ніж очікували в банку.