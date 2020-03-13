Коронавірус в Ухань могли завезти американські військові - МЗС Китаю висунуло теорію змови США

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Коронавірус в Ухань могли завезти американські військові. Таку теорію висунув офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь на своїй сторінці у Твіттері.

Коли в США з’явився «нульовий» пацієнт? Скільки людей інфіковано? Ймовірно, саме військовослужбовці США привезли епідемію в Ухань. Будьте відверті! Оприлюдніть дані! США повинні все нам пояснити!, — написав Ліцзянь.

Такою була реакція Ліцзяня на репліки деяких американських політиків про те, що Китай «приховує" дані про реальний стан справ з COVID-19. Зовнішньополітичне відомство Китаю останнім часом активно просуває теорію щодо американського походження вірусу, посилаючись на нібито «відкриття» журналістів канадського сайту GlobalResearch, відомого публікацією конспірологічних теорій (зокрема, цей сайт ставив під сумнів існування терориста Усами бен Ладена), пише Bloomberg.

У статтях GlobalResearch говорять про дослідження якихось японських вчених, які нібито виявили, що поширення коронавірусу почалося невдовзі після військових навчань в Ухані восени 2019 року, в яких брали участь американські солдати.

У свою чергу, гонконгська газета South China Morning Post, посилаючись на закриті дані китайського уряду, повідомила, що 55-річний мешканець провінції Хубей торік 17 листопада, ймовірно, став першою людиною, що заразилися коронавірусом. До 15 грудня на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 27 осіб, а загалом у 2019 році — щонайменше 266 осіб. Найбільш ймовірним природним резервуаром коронавірусу вважаються кажани.

Водночас у п’ятницю в Пекіні інший представник МЗС Китаю Ген Шуан заявив, що «міжнародне співтовариство, серед яких і США, дотримується різних думок щодо походження коронавірусу».

Китай завжди вважає, що це питання науки, яке вимагає професійної і наукової оцінки, — заявив Шуан.

Шуану також довелося двічі відповідати на питання журналістів через повідомлення його колеги про теорію змови США.

Можливо, ви захочете запитати деяких американських високопосадовців — чи виступали вони від імені уряду США, коли нещодавно своїми словесними «атаками» завдали шкоди Китаю?, — сказав він у відповідь.

Дипломат також підтвердив, що Пекін вважає, що питання поширення нового штаму вірусу — це питання науки.

Те, що я сказав, відображає позицію китайського уряду, — підкреслив Шуан.

Нагадаємо, з поширенням коронавірусу з Китаю у США і по всьому світу обидві країни обмінюються претензіями щодо його походження. Напруженість у відносинах з Пекіном посилив ретвіт президента США Дональда Трампа про «китайський вірус». Окрім цього, у своєму недавньому виступі Трамп багаторазово посилався на Китай і називав захворювання «іноземним вірусом».

Згідно з актуальними даними, наведеними університетом Джонса Хопкінса, в світі налічується понад 127 тис. інфікованих коронавірусною інфекцією, понад 4,7 тис. осіб померло. Перемогти хворобу вдалося 68 тис. пацієнтів.