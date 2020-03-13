Коронавирус в Ухань могли завезти американские военные - МИД Китая выдвинул теорию заговора США

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Коронавирус в Ухань могли завезти американские военные. Такую теорию выдвинул официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на своей странице в Твиттер.

Когда в США появился «нулевой» пациент? Сколько людей инфицированы? Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!, — написал Лицзянь.

Такой была реакция Лицзяня на реплики некоторых американских политиков о том, что Китай «скрывает» данные о реальном положении дел. Внешнеполитическое ведомство Китая в последнее время активно продвигает теорию об американском происхождении вируса, ссылаясь на якобы «открытия» журналистов канадского сайта GlobalResearch, известного публикацией конспирологических теорий (в частности этот сайт ставил под сомнение существование террориста Усамы бен Ладена), пишет Bloomberg.

В статьях GlobalResearch говорят об исследованиях неких японских ученых, которые якобы обнаружили, что распространение коронавируса началось вскоре после военных учений в Ухане осенью 2019 года, в которых участвовали американские солдаты.

В свою очередь, гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на закрытые данные китайского правительства, сообщила, что 55-летний житель провинции Хубэй 17 ноября 2019 года, предположительно, стал первым человеком, заразившимся коронавирусом. К 15 декабря коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 27 человек, а всего в 2019 году — минимум 266 человек. Наиболее вероятным природным резервуаром коронавируса считаются летучие мыши.

В свою очередь, в пятницу в Пекине другой представитель МИД Гэн Шуан заявил, что «международное сообщество, в том числе США, придерживается разных мнений о происхождении коронавируса».

Китай всегда считает, что это вопрос науки, требующий профессиональной и научной оценки, — заявил Шуан.

Шуану также пришлось дважды отвечать на вопросы журналистов из-за сообщений его коллеги о теории заговора США.

Возможно, вы захотите спросить некоторых высокопоставленных чиновников США — выступали ли они от имени правительства США, когда недавно своими словесными «атаками» нанесли Китаю ущерб?, — сказал он в ответ.

Дипломат также подтвердил, что Пекин считает, что вопрос распространения нового штамма вируса — это вопрос науки.

То, что я сказал, отражает позицию китайского правительства, — подчеркнул Шуан.

Напомним, с распространением коронавируса из Китая в США и по всему миру обе страны обмениваются претензиями по поводу его происхождения. Напряженность в отношениях с Пекином усилил ретвит президента США Дональда Трампа о «китайском вирусе». Кроме этого, в своем недавнем выступлении Трамп многократно ссылался на Китай и называл заболевание «иностранным вирусом».

Согласно актуальным данным, приведенным университетом Джонса Хопкинса, в мире насчитывается свыше 127 тыс. инфицированных коронавирусной инфекцией, более 4,7 тыс. человек скончались. Победить болезнь удалось 68 тыс. пациентов.