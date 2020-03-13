У Радомишлі ввели режим НС. Фото:

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Режим надзвичайної ситуації ввели в місті Радомишль Житомирської області. Причиною такого рішення став зафіксований випадок інфікування китайським коронавірусом.

У місті тимчасово призупинили рух міського транспорту й припинена робота всіх ринків. На в’їзді в місто облаштовують блокпости для контролю в’їзду та виїзду громадян з температурою. Про це повідомив голова Радомишльської районної державної адміністрації Віктор Пулковський у ефірі телеканалу «112 Україна».

Всього в місті два головних напрямки — це в сторону Кочерова до автомагістралі Київ-Чоп і в сторону Малина. На цих місцях будуть стояти пости поліції з контролем людей з температурою. В обидва напрямки, на в’їзд і виїзд, — зазначив посадовець.

Чиновник відзначив, що медики ізолювали 22 осіб, які контактували із зараженою пенсіонеркою. Ці люди перебувають вдома, за ними наглядають медики. Майже всі ізольовані місцеві, лише двоє з них жителі Києва.

Інфіковану коронавірусом жінку вже підключили до апарату штучної вентиляції легень. Хвора перебуває у важкому стані. До медиків вона звернулася запізно.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні наразі заражені троє осіб. Одна з них — 71-річна жінка в Житомирі. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів.