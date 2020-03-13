В Казахстане — первые заболевшие COVID-19. Фото: EPA-EFE

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Китайский коронавирус зафиксирован у граждан Казахстана. В стране сообщили о первых случая заражения COVID-19.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что в стране выявлены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом пишет «МК Казахстан».

Это пациенты, которые прибыли из Германии. Сообщается, что первый пациент прибыл в страну 9 марта, второй — 12-го. В настоящее время оба госпитализированы, однако их самочувствие нормальное, клинические симптомы отсутствуют. Пассажиры, летевшие одним бортом с зараженными, помещены на карантин.

Инфицированные изолированы в инфекционном стационаре в Алматы.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

13 марта власти Казахстана объявили о введении «превентивных мер», которые, помимо прочего, предусматривают запрет на мероприятия с большим количеством людей.

Также в Эстонии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. С 16 марта по 1 мая в стране закрываются школы, спортивные секции, музеи и кинотеатры. Также отменяются спортивные мероприятия, театральные представления, концерты и конференции.

В наземных пунктах, аэропортах и морских портах устанавливается санитарный контроль. Все граждане Эстонии, а также граждане из стран с плохой эпидемиологической обстановкой (Китай, Италия, Иран, Южная Корея и другие) по прибытии в страну будут помещены в двухнедельный карантин.

Тем временем в Калифорнии (США) и Париже (Франция) компания Disney закрывает Disneyland Paris, Walt Disney World и Disneyland в Калифорнии.

Напомним, Словакия из-за коронавируса ввела ограничения на въезд. Ограничения начали действовать с 8.00 сегодняшнего дня. Разрешение на въезд на территорию страны будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы о постоянном или временном проживании в этой стране.