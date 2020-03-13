У Чернівецькій області введуть нові обмеження через коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135100-koronavirus-u-chernivcyah-stalo-vidomo-pro-obmejennya-po-vsiy-oblasti-ta-perevirkah-odnoselchan.html

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Коронавірус в Україні виявлено у трьох осіб, один з них — житель Чернівецької області. Його випадок інфікування відрізняється від інших тим, що чоловік не їздив за кордон. Він тісно контактував тільки зі своєю дружиною, яка нещодавно повернулася з Італії.

Також в Італії працюють багато жителів села, де проживає інфікований чоловік. У зв’язку з цим було прийнято рішення перевірити жителів села на коронавірус. Про це розповіла заступник директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає hromadske.

Лікарі вже почали обдзвонювати жителів селища. Поліщук додала, що інфікований чоловік зараз перебуває під наглядом лікарів, в інфекційному боксі. Його стан стабільний, температура — від 37 до 38 градусів, почуває себе нормально.

На обсервації також перебуває дружина чоловіка. Передбачається, що саме від неї він міг заразитися коронавірусом, проте у жінки немає ніяких симптомів.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук на брифінгу 13 березня закликав громадян, які приїжджають із-за кордону, самостійно намагатися уникати контактів протягом 14 днів, а в разі прояву симптомів інфікування — одразу звертатися до лікарів. Він також просить уникати великих скупчень людей, аби убезпечити себе від інфікування.

Також в області вводяться більш жорсткі заходи безпеки, зокрема, закриваються кінотеатри та скасовуються розважальні заходи.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про інфікування коронавірусом ще двох людей. Одна з них — 71-річна пенсіонерка в Житомирській області, другий — 64-річний чоловік в Чернівецькій області.