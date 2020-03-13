В Черновицкой области введут новые ограничения из-за коронавируса

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Коронавирус в Украине обнаружен у трех человек, один из них — житель Черновицкой области. Его случай инфицирования отличается от остальных тем, что мужчина не имеет истории поездки. Он тесно контактировал только со своей женой, которая недавно вернулась из Италии.

Также в Италии работают многие жители села, где проживает инфицированный мужчина. В связи с этим было принято решение проверить жителей села на коронавирус. Об этом рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает hromadske.

Врачи уже начали обзванивать жителей поселка. Полищук добавила, что инфицированный мужчина сейчас находится под присмотром врачей, в инфекционном боксе. Его состояние стабильное, температура — от 37 до 38 градусов, чувствует себя нормально.

На обсервации также находится супруга мужчины. Предполагается, что именно от нее он мог заразиться коронавирусом, однако у женщины нет никаких симптомов.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук на брифинге 13 марта призвал граждан, которые приезжают из-за границы, самостоятельно стараться избегать контактов на протяжении 14 дней, а в случае проявления симптомов инфицирования — сразу обращаться к врачам. Он также просит избегать больших скоплений людей, чтобы обезопасить себя от инфицирования.

Также в области вводятся более жесткие меры безопасности, в частности, закрываются кинотеатры и отменяются развлекательные мероприятия.

Напомним, 12 марта стало известно об инфицировании коронавирусом еще двух людей. Одна из них — 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, второй — 64-летний мужчина в Черновицкой области.