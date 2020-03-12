В Україні троє інфікованих коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135082-v-ukrayini-zafiksovano-dva-novyh-vypadky-infikuvannya-koronavirusom.html

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Коронавірус в Україні зафіксовано ще у двох людей. Тепер офіційна кількість хворих на COVID-19 у країні — три людини.

Нові випадки захворювання зафіксовані у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіки із Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Також проводиться робота з людьми, з якими контактували інфіковані.

У МОЗ нагадали, що раніше в Україні був зафіксований один випадок коронавірусу COVID-19 в Чернівцях, стан чоловіка задовільний.

Також 12 березня були госпіталізовані ще двоє людей з підозрою на COVID-19 в Чернівецькій області. Обидві людини були в країнах, де спостерігається епідемія коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.