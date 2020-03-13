Коронавирус: в ОРДЛО могут быть 12 инфицированных — Аваков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135107-koronavirus-v-ordlo-mogut-byt-12-inficirovannyh-avakov-video.htmlРакурс
На временно оккупированных территориях Донбасса, а именно в городе Горловка, по предварительной информации, могут находиться 12 инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 людей.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время сегодняшнего выездного заседания правительства.
Поэтому, по словам Авакова, его ведомство предлагает ввести режим полного ограничения для иностранных граждан на пунктах пропуска в Крым и оккупированный Донбасс.
Граждан Украины, которые имеют регистрацию в неподконтрольных Киеву районах, предлагается пропускать только в одном направлении — на временно оккупированные территории.
Если гражданин Украины живет в Горловке, на неподконтрольной оккупированной территории, у него там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин, — подчеркнул Аваков.
Глава МВД также уточнил, что несмотря на закрытие пунктов пропуска на границе украинцы, которые будут возвращаться домой из других стран, смогут въехать.
Напомним, в Украине официально обнаружены уже три случая нового коронавируса.