Арсен Аваков, фото: Нацгвардия Украины

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На временно оккупированных территориях Донбасса, а именно в городе Горловка, по предварительной информации, могут находиться 12 инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 людей.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время сегодняшнего выездного заседания правительства.

Поэтому, по словам Авакова, его ведомство предлагает ввести режим полного ограничения для иностранных граждан на пунктах пропуска в Крым и оккупированный Донбасс.

Граждан Украины, которые имеют регистрацию в неподконтрольных Киеву районах, предлагается пропускать только в одном направлении — на временно оккупированные территории.

Если гражданин Украины живет в Горловке, на неподконтрольной оккупированной территории, у него там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин, — подчеркнул Аваков.

Глава МВД также уточнил, что несмотря на закрытие пунктов пропуска на границе украинцы, которые будут возвращаться домой из других стран, смогут въехать.

Напомним, в Украине официально обнаружены уже три случая нового коронавируса.