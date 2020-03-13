Андрей Ермак. Фото: From-UA

https://racurs.ua/n135148-ermak-podpisal-soglashenie-s-terroristami-ldnr-jurnalistka-foto.html

Ракурс

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поставил свою подпись под минским протоколом. Протокол о достигнутых соглашениях также был подписан заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Также документ был подписан представителями ЛДНР Никоноровой и Дейнегой. Это означает, что Ермак стал первым должностным лицом Украины, подписавшим совместный документ с боевиками ЛДНР, сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая.

Как известно, до этого с представителями боевиков встречались лишь представители Украины, которые не имели официальных властных должностей и не состояли на госслужбе.

Седлецкая отметила, что рядом с подписью Ермака не указана его должность, там стоит только слово «Согласен». Так же выглядит под документом и подпись Козака.

Для сравнения Седлецкая опубликовала скриншот подписи Ермака, которую он ставил под «газовыми соглашениями».

Журналистка добавила, что Дейнего разыскивает Служба безопасности Украины, а также есть решение суда о его задержании. Дейнего подозревают в захвате государственной власти и терроризме.

А ведь Ермак заявлял, что Украина не пойдет на правовое признание представителей ОРДЛО и на прямые переговоры с ними. Хотя подпись Ермака под минским протоколом говорит об обратном.