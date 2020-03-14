Ермак оправдался за соглашение с террористами ЛДНР. Фото: Обозреватель

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, подтвердил, что он действительно подписал соглашение о создании совместной группы между Украиной и террористами ЛДНР. Но в свое оправдание он заявил, что данное соглашение не имеет юридической силы — это только декларация.

По его словам, ни о каких прямых угрозах речь не идет. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова».

Хочу подчеркнуть с полной ответственностью, что никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО и их признания, не существует, — заявил Ермак.

Он также отметил, что сторонами конфликта в трехсторонней контактной группе являются Украина и Россия. Его слова также подтвердил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который заявил, что на востоке Украины продолжается гибридная война.

Напомним, ранее Ермак поставил свою подпись под минским протоколом. Протокол о достигнутых соглашениях также был подписан заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и представителями ЛДНР Никоноровой и Дейнегой. Это означает, что Ермак стал первым должностным лицом Украины, подписавшим совместный документ с боевиками ЛДНР.