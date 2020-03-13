Бунт на ЗЕ-кораблі: низка “слуг” звернулася до Зеленського із закликом приструнити Єрмака через Мінськ

https://racurs.ua/ua/n135141-bunt-na-ze-korabli-nyzka-slug-zvernulasya-do-zelenskogo-iz-zaklykom-prystrunyty-iermaka-cherez.html

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Андрія Єрмака, главу Офісу президента Володимира Зеленського, через скандальні домовленості у Мінську з ОРДЛО та Росією розкритикували низка народних депутатів з пропрезидентської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді. Парламентарі опублікували у соцмережах звернення до Зеленського у відповідь на пояснення Єрмака щодо створення капітуляційної Консультативної ради разом з терористами ОРДЛО. Зокрема, під спільною заявою підписалися «слуги» Гео Лерос, Богдан Яременко, Нікіта Потураєв, Єгор Чернєв, Дмитро Гурін та інші.

Ми, народні депутати України — представники політичної партії «Слуга народу» не можемо не звернути увагу на низку подій навколо переговорів з Російською Федерацією. Поділяємо стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до окупованого Криму; неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт та ін., — йдеться у заяві.

Окрім цього, нардепи акцентують увагу на схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради разом з терористами.

Відповідно до законодавства України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації. Відтак, українське законодавство унеможливлює визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО і таке ін. Усі переговори щодо забезпечення прав та інтересів громадян України, а також щодо припинення збройної агресії повинні вестись винятково з Російською Федерацією та її представниками, — наголошують нардепи.

Парламентарі звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи.

Закликаємо Зеленського зобов’язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів та стану переговорів, — резюмували нардепи.

Нагадаємо, 13 березня Єрмак висунув низку аргументів щодо того, що під ОРДЛО варто розуміти ті території двох областей, які вказані в українському законодавстві, а не лише непідконтрольні Україні. А ще не створена Консультативна рада діятиме лише у політичній підгрупі ТКГ, як дорадчий орган для розгляду питань, прописаних в мінських домовленостях. За словами Єрмака, підписи представників терористичних організацій, які контролюють ОРДЛО, на опублікованих документах представлені як підписи спостерігачів, а не учасників процесу. Глава ОП також твердив, що на самих мінських угодах стоять такі ж підписи. Хоча у 2015 році Захарченко та Плотницький ставили свої підписи як ніхто, а у 2020 році дехто Ніконоров і Дейнего вже називаються у документах «повноважні представники ОРДЛО».