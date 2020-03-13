Бунт на ЗЕ-корабле: ряд «слуг» обратились к Зеленскому с призывом приструнить Ермака из-за Минска (ФОТО)

Бунт на ЗЕ-корабле: ряд «слуг» объявили бойкот минским договоренностям Ермака

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Андрея Ермака, главу Офиса президента Владимира Зеленского, из-за скандальных договоренностей в Минске с ОРДЛО и Россией раскритиковали ряд народных депутатов из пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Парламентарии опубликовали в соцсетях обращение к Зеленскому в ответ на сообщение Ермака о создании капитуляционного Консультативного совета вместе с террористами ОРДЛО. В частности, под совместным заявлением подписались «слуги» Гео Лерос, Богдан Яременко, Никита Потураев, Егор Чернев, Дмитрий Гурин, Александр Ткаченко и другие.

Мы, народные депутаты Украины — представители политической партии «Слуга народа» не можем не обратить внимания на ряд событий вокруг переговоров с Российской Федерацией. Разделяем обеспокоенность общественности продолжающимися заявлениями различных должностных лиц о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым; неприемлемыми заявлениями о том, что на востоке Украины происходит внутренний конфликт и др, — говорится в заявлении.

Кроме этого, нардепы акцентируют внимание на принятом представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решении о создании Консультативного совета вместе с террористами.

В соответствии с законодательством Украины на временно оккупированной территории Украины, узурпировав выполнение властных функций, действуют оккупационные органы власти Российской Федерации. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями, — отмечают нардепы.

Парламентарии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить реализации обнародованных решений по созданию Консультативной группы.

Призываем Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины о подходах и состоянии переговоров, — резюмировали нардепы.

Напомним, 13 марта Ермак выдвинул ряд аргументов относительно того, что под ОРДЛО следует понимать те территории двух областей, которые указаны в украинском законодательстве, а не только неподконтрольные Украине. По его словам, еще не созданный Консультативный совет будет действовать лишь в политической подгруппе ТКГ, как совещательный орган для рассмотрения вопросов, прописанных в минских договоренностях. По словам Ермака, подписи представителей террористических организаций, контролирующих ОРДЛО, на опубликованных документах представлены как подписи наблюдателей, а не участников процесса. Глава ОП также утверждал, что на самых минских соглашениях стоят такие же подписи. Хотя в 2015 году Захарченко и Плотницкий ставили свои подписи как никто, а в 2020 году некие Никоноров и Дейнего уже называются в документах «полномочные представители ОРДЛО».