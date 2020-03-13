Война на Донбассе. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/n135111-rossiu-iz-agressora-prevraschaut-v-mirotvorca-v-minske-dogovorilis-sozdat-organ-dlya.html

Ракурс

В Минске Трехсторонняя контактная группа подписала договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

Российская Федерация, которая активно поддерживает боевиков на Донбассе, получит статус гаранта-наблюдателя и окажется наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Об этом указано в решении контактной группы, соответствующие документы 13 марта опубликовало издание ZN.UA.

Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с комплексами мероприятий, в том числе по проведению выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в документе.

Украина, ОРДЛО, Россия, Германия, Франция и ОБСЕ самостоятельно будут определять критерии и порядок назначения членов Совета. Стороны должны не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета сообщить Специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ о своих участниках заседания Совета.

Тем временем социальные сети негативно отреагировали на такие договоренности. Пользователи возмущены, некоторые считают, что Ермак прямо выводит Россию, как инициатора конфликта, с войны на Донбассе. Пишут, что украинская власть теперь начнет прямые переговоры с террористами по формуле 10 представителей Киева на 10 представителей ОРДЛО.

Напомним, 11 марта завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны договорились создать консультативный совет для прямых «консультаций» с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.