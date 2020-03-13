Війна на Донбасі. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n135111-rosiu-z-agresora-peretvoruut-na-myrotvorcya-v-minsku-domovylysya-stvoryty-organ-dlya.html

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У Мінську Тристороння контактна група підписала домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Російська Федерація, яка активно підтримує бойовиків на Донбасі, отримає статус гаранта-спостерігача й опиниться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини. Про це вказано у рішенні контактної групи, відповідні документи 13 березня опублікувало видання ZN.UA.

Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту у відповідності з комплексами заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України, — йдеться у документі.

Україна, ОРДЛО, Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ самостійно будуть визначати критерії та порядок призначення членів Ради. Сторони повинні не пізніше ніж за три робочі дні до дня першого засідання Ради повинні будуть повідомити Спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ про своїх учасників засідання Ради.

Тим часом соціальні мережі негативно відреагували на такі домовленості. Користувачі обурені, дехто вважає, що Єрмак прямо виводить Росію, як ініціатора конфлікту, з війни на Донбасі. Пишуть, що українська влада тепер почне прямі переговори з терористами за формулою 10 представників Києва на 10 представників ОРДЛО.

Нагадаємо, 11 березня завершилося чергове засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони домовилися створити консультативну раду для прямих «консультацій» з бойовиками так званих ДНР та ЛНР.