Тести на коронавірус: список лікарень Києва, де можна перевіритися на COVID-2019

https://racurs.ua/ua/n135110-testy-na-koronavirus-spysok-likaren-kyieva-de-mojna-perevirytysya-na-covid-2019.html

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Тести на коронавірус є у наявності щонайменше у семи лікарнях Києва. Однак пройти такий експрес-тест на COVID-2019 можна лише за призначенням лікаря.

Діагностику можна зробити безкоштовно, але тільки за призначенням лікаря, — повідомив у Фейсбук екс-нардеп Мустафа Найєм.

Лікарні Києва, де можна пройти тест на коронавірус:

Олександрівська клінічна лікарня Києва; Київська міська клінічна лікарня № 4; Київська міська клінічна лікарня № 9; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1; Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2; Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня; Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Найєм додав, що експрес-тести робитимуться у медичних закладах безкоштовно.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я сьогодні повідомило, що станом на ранок 13 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19: два у Чернівецькій області та один — у Житомирській області. Всього з початку року до Центру громадського здоров’я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19 (три вищезгадані випадки згодом підтвердили лабораторно, ще три зразки зараз досліджуються, інші — негативні).