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Тести на коронавірус: список лікарень Києва, де можна перевіритися на COVID-2019

Тести на коронавірус: список лікарень Києва, де можна перевіритися на COVID-2019

13 бер 2020, 12:56
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Тести на коронавірус є у наявності щонайменше у семи лікарнях Києва. Однак пройти такий експрес-тест на COVID-2019 можна лише за призначенням лікаря.

Діагностику можна зробити безкоштовно, але тільки за призначенням лікаря, — повідомив у Фейсбук екс-нардеп Мустафа Найєм.

Тести на коронавірус: список лікарень Києва, де можна перевіритися на COVID-2019

Лікарні Києва, де можна пройти тест на коронавірус:

  1. Олександрівська клінічна лікарня Києва;

  2. Київська міська клінічна лікарня № 4;

  3. Київська міська клінічна лікарня № 9;

  4. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

  5. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

  6. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

  7. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Найєм додав, що експрес-тести робитимуться у медичних закладах безкоштовно.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я сьогодні повідомило, що станом на ранок 13 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19: два у Чернівецькій області та один — у Житомирській області. Всього з початку року до Центру громадського здоров’я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19 (три вищезгадані випадки згодом підтвердили лабораторно, ще три зразки зараз досліджуються, інші — негативні).

Джерело: Ракурс


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