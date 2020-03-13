Судова реформа Зеленського: Венеційська комісія задоволена критичним рішенням КСУ

Венеційська комісія задоволена критичим рішення КСУ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n135109-sudova-reforma-zelenskogo-veneciyska-komisiya-zadovolena-krytychnym-rishennyam-ksu.html

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Судова реформа триває в Україні, проте не всі нововведення української влади вважають вдалими у Венеційській комісії.

Там не схвалили поправку, яка скорочувала максимальну кількість суддів у Верховному суді від 200 до 100. 11 березня Конституційний суд також вирішив, що ця поправка є неконституційною. Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо залишився задоволений цим рішенням, йдеться в заяві комісії на офіційному сайті.

Комісії, зокрема, була стурбована тим, що ця поправка призвела б до серйозних змін у складі Верховного суду, який вже був повністю реформований на основі законодавства, прийнятого попереднім скликанням Ради.

Президент комісії зазначив, що ця ситуація могла б стати сигналом і суддям, і громадськості, що від волі більшості в парламенті залежить, чи можуть судді Верховного суду залишатися на посаді.

Тому я вітаю Конституційний суд з його рішенням, яке зміцнює незалежність не тільки Верховного суду, а й української судової влади загалом, — додав президент Венеційської комісії.

Нагадаємо, раніше Коституційний суд України визнав неконституційними окремі положення судової реформи президента Володимира Зеленського.