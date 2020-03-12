КСУ оприлюднив рішення щодо судреформи Зеленського. Фото: lexinform.com.ua

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Конституційний суд України 11 березня ухвалив рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції окремих положень судової реформи президента Володимира Зеленського.

Феміда визнала неконституційними низку положень цієї судреформи. Такою, що не відповідає Конституції України визнано норму про те, що до складу Верховного суду входять судді у кількості не більше 100 осіб. Тобто, неконституційним визнано ч. 1 ст. 37 закону «Про судоустрій і статус суддів» про скорочення складу ВС до 100 суддів замість нинішніх 200. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Неконституційною визнана й ч. 1 ст. 94 вищевказаного закону про те, що до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять 12 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки. Зменшення розміру суддівської винагороди суддів ВС з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб теж визнано таким, яке не відповідає Конституції.

Всі норми стосовно існування Комісії з питань доброчесності та етики при Вищій раді правосуддя теж визнано неконституційними. Зокрема, неконституційними визнано положення закону про те, що протягом 6 років з дня набрання чинності цим законом Комісія з питань доброчесності та етики уповноважена притягувати суддю Верховного суду до відповідальності, а також про те, що ця комісія з протягом 30 днів з дня її утворення перевіряє членів ВРП.

Суд визнав неконституційними п. 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону президента, а саме пункти, які стосуються «переоцінювання» суддів Верховного суду, а також формування Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП. Також неконституційними визнані норми стосовно прискорення дисциплінарного провадження щодо суддів.

Нагадаємо, Конституційний суд України 11 березня визнав, що низка положень закону № 193-IX, який подавав президент України Володимир Зеленський, не відповідають вимогам Конституції України. Даний закон передбачав скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100 осіб, а також проходження ними повторного кваліфікаційного оцінювання для підтвердження займаної посади.