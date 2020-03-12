КСУ обнародовал решение по судреформе Зеленского. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n135068-konstitucionnyy-sud-obnarodoval-tekst-resheniya-po-sudreforme-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Конституционный суд Украины 11 марта принял решение № 4-р/2020 по делу по конституционному представлению Верховного суда о соответствии Конституции отдельных положений судебной реформы президента Владимира Зеленского.

Фемида признала неконституционными ряд положений этой судреформы. Не соответствующей Конституции признана норма о том, что в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 человек. То есть, неконституционным признана ч. 1 ст. 37 закона «О судоустройстве и статусе судей» о сокращении состава ВС до 100 судей вместо нынешних 200. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Неконституционной признана и ч. 1 ст. 94 вышеуказанного закона о том, что в состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины входят 12 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года. Уменьшение размера судейского вознаграждения судьям ВС с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц тоже признано таким, которое не отвечает Конституции.

Все нормы относительно существования Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия тоже признаны неконституционными. В частности, неконституционными признаны положения закона о том, что в течение 6 лет со дня вступления в силу этим законом Комиссия по вопросам добросовестности и этики уполномочена привлекать судью Верховного суда к ответственности, а также о том, что эта комиссия в течение 30 дней со дня ее образования проверяет членов ВСП.

Суд признал неконституционными п. 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона президента, а именно пункты, касающиеся «переоценки» судей Верховного суда, а также формирования Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВСП. Также неконституционными признаны нормы об ускорении дисциплинарного производства в отношении судей.

Напомним, Конституционный суд Украины 11 марта признал, что ряд положений закона № 193-IX, который подавал президент Украины Владимир Зеленский, не отвечают требованиям Конституции Украины. Данный закон предусматривал сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100 человек, а также прохождение ими повторного квалификационного оценивания для подтверждения занимаемой должности.