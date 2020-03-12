СНБО Украины открестился от платформы примирения Сивохо: документ / Фото: Дело

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Ракурс

Презентация платформы примирения Сергея Сивохо, которую военные из полка «Азов» и активисты сорвали сегодня, сначала должна была состояться еще в феврале, но из-за активизации боевых действий на Донбассе и гибели защитников Украины, была перенесена на март. В то же время еще в феврале «Ракурс» поинтересовался у пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны о концепции проекта Сивохо.

Аппарат СНБО не является распорядителем информации относительно концепции «Национальной платформы примирения и единства» Сергея Сивохо, — сообщили в СНБО в ответ на наш запрос.

Также там добавили, что Сивохо назначен советником секретаря СНБО Алексея Данилова на общественных началах.

Должность советника секретаря СНБО на общественных началах не включена в штатное расписание Аппарата СНБО Украины, — отметили в пресс-службе учреждения.

Напомним, ранее Данилов в одном из интервью уклонился от ответа на вопрос, каким образом Сивохо оказался у него в советниках. С его комментария стало ясно, что шоумена в советники секретарю СНБО «сосватали». Вместе с тем, ранее СМИ писали о дружбе Сивохо и президента Владимира Зеленского.

В то же время сегодня, после скандала с презентацией платформы примирения и заявлений Сивохо о «внутреннем конфликте» в Украине, Данилов заявил, что у его советника нет полномочий официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам — ситуации на временно оккупированных территориях, вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат и тому подобное.