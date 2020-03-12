Данилов прокомментировал нападение на своего советника Сергея Сивохо. Фото:

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Алексей Данилов, секретарь Совета Национальной безопасности и обороны, прокомментировал сегодняшний инцидент с нападением на одного из 11 его советников Сергей Сивохо.

Сивохо является внештатным советником Данилова на общественных началах. У него нет полномочий официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам: ситуации на временно оккупированных территориях, вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат и тому подобное. Об этом 12 февраля Данилов сообщил на собственной странице в Facebook.

Данилов отметил, что каждый из 11 внештатных советников имеет свое собственное мнение. Глава СНБО подчеркнул, что это нормальная ситуация. По мнению чиновника, нападение на Сивохо во время презентации недопустимо.

Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми! — написал Данилов.

Напомним, 12 марта представители «Национального корпуса» сорвали проведение в Печерском районе Киева презентации «Национальной платформы примирения и единства». Во время конфликта один из неизвестных толкнул советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо, тот упал на пол. Полиция уже задержала 15 правонарушителей, нападение на Сивохо квалифицировали как хулиганство.