Данілов прокоментував напад на свого радника Сергія Сивохо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n135059-sekretar-rnbo-danilov-prokomentuvav-napad-na-svogo-radnyka-syvoho.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради Національної безпеки та оборони, прокоментував сьогоднішній інцидент з нападом на одного з 11 його радників Сергій Сивохо.

Сивохо є позаштатним радником Данілова на громадських засадах. У нього немає повноважень офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань: ситуації на тимчасово окупованих територіях, питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат тощо. Про це 12 лютого Данілов повідомив на власній сторінці у Facebook.

Данілов зазначив, що кожен з 11 позаштатних радників має свою власну думку. Глава РНБО наголосив, що це нормальна ситуація. На думку чиновника, напад на Сивохо під час презентації недопустимий.

Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сивохо під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими! — написав Данілов.

Нагадаємо, 12 березня представники «Національного корпусу» зірвали проведення у Печерському районі Києва презентації «Національної платформи примирення і єдності». Під час конфлікту один із невідомих штовхнув радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо, той впав на підлогу. Поліція вже затримала 15 правопорушників, напад на Сивохо кваліфікували як хуліганство.