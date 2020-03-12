РНБО України відхрестилося від платформи примирення Сивохо: документ / Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n135067-v-rnbo-vidhrestylysya-vid-platformy-prymyrennya-syvoho-dokument.html

Ракурс

Презентація платформи примирення Сергія Сивохо, яку військові «Азову» та активісти зірвали сьогодні, спочатку мала відбутися ще у лютому, але через активізацію бойових дій на Донбасі та загибель захисників України, була перенесена на березень. Водночас тоді у лютому «Ракурс» поцікавився в прес-службі Ради національної безпеки та оборони щодо концепції проекту Сивохо.

Апарат РНБО не є розпорядником інформації щодо концепції «Національної платформи примирення і єдності» Сергія Сивохо, — повідомили в РНБО у відповідь на запит.

Також там додали, що Сивохо призначено радником секретаря РНБО Олексія Данілова на громадських засадах.

Посада радника секретаря РНБО на громадських засадах не включена до штатного розпису Апаратур РНБО України, — повідомили у прес-службі установи.

Нагадаємо, раніше Данілов в одному з інтерв’ю ухилився від відповіді на запитання, яким чином Сивохо опинився у нього в радниках. З його коментаря стало зрозумілим, що шоумена у радники секретаря СНБО «посватали». Разом з тим, раніше ЗМІ писали про дружбу Сивохо і президента Володимира Зеленського.

Водночас сьогодні після скандалу з презентацією платформи примирення та заяв Сивохо про «внутрішній конфлікт» в Україні, Данілов заявив, що у його радника немає повноважень офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань — ситуації на тимчасово окупованих територіях, питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат тощо.