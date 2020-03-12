Коронавірус в Італії: Роналду відмовився повертатися в «Ювентус» через зараженого гравця

Кріштіану Роналду. Фото: Eurosport

https://racurs.ua/ua/n135063-koronavirus-v-italiyi-ronaldu-vidmovyvsya-povertatysya-v-uventus-cherez-zarajenogo-gravcya.html

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Кріштіану Роналду, знаменитий нападник туринського футбольного клубу «Ювентус», відмовився повертатися в розташування свого клубу через виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у гравця його команди Даніеле Ругані.

Легендарний футболіст планує вжити всіх можливих заходів, аби не заразитися новим коронавірусом, пише The Sun.

Так, 35-річний Кріштіану Роналду збирається залишиться з сім'єю на португальському острові Мадейра, куди він раніше прилетів відвідати маму, яка недавно перенесла інсульт.

Про інфікування Ругані коронавірусом стало відомо сьогодні, 12 березня. 25-річний футболіст почувається нормально, хвороба в нього протікає безсимптомно. Вживаються заходи для його ізоляції.

Зазначимо, що в Італії запроваджено тотальний карантин, у країні закрито школи й інші навчальні заклади, призупинено торговельну діяльність, а пересування жителів обмежено. Також 9 березня Національний олімпійський комітет країни ухвалив рішення заборонити проведення всіх спортивних заходів до 3 квітня, в тому числі матчів Серії А.

Італія наразі перебуває на другому місці в світі після Китаю за кількістю інфікованих коронавірусом, у країні зафіксовано вже 12 тис. 462 випадків зараження. Ще 827 осіб померли від захворювання на COVID-19.