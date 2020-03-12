Саудівська Аравія пропонує рекордно низькі ціни на нафту. Фото: Pexels

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Ціна на нафту в Європі може падати й надалі. На тлі цінової війни на нафтовому ринку Саудівська Аравія планує продавати нафту в Європу по 25 дол. за барель.

Саудівська Аравія готова постачати нафту марки Arab Light в Роттердам за такою ціною. Так європейський нафтовий ринок «перетвориться у місце найбільш запеклої боротьби за нафту між Ріядом і Москвою». Про це пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

25 дол. за барель — дуже вигідна пропозиція у порівнянні з ціною на російський продукт. Водночас нафтопереробні заводи в Євросоюзі, зокрема компаній Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol і Cepsa, отримали від Saudi Aramco пропозиції на ліміти поставки, які перевищують традиційні обсяги. Діапазон обсягу додаткових поставок становив від 25% до 200%.

Глава Saudi Aramco Амін Нассер раніше підтвердив, що в квітні саудівська держкомпанія різко збільшить поставки нафти. За його словами, їх обсяг, включаючи внутрішні постачання, складе 12,3 млн барелів на добу.

Як відомо, ціна на нафту продовжила своє падіння і сьогодні, 12 березня. Вранці було зазначено ще більше падіння ціни «чорного золота». Експерти вважають, що це зниження ціни пов’язане з введенням заборони на в’їзд до США з Європи на 30 днів у зв’язку з поширенням коронавірусу.